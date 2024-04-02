В НХЛ повторили рекорд по числу вратарей из России

Голкипер Иван Федотов дебютировал за «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4 ОТ) и стал 12-м вратарем из России, выходившим на лед в текущем сезоне.

Таким образом, был повторен рекорд по числу российских вратарей, сыгравших в одном сезоне НХЛ, установленный в прошлом регулярном чемпионате.

Федотов начал игру со второго периода и отразил 19 бросков из 21.

28 марта ЦСКА и вратарь разорвали контракт. 29 марта «Филадельфия» объявила о подписании Федотова.

Перед стартом прошлого сезона Федотов подписал контракт с «Филадельфией». Однако он пропустил сезон целиком из-за службы в российской армии. 9 июля 2023 года Континентальная хоккейная лига (КХЛ) зарегистрировала контракт голкипера Ивана Федотова с ЦСКА. 3 июля заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что у голкипера есть действующий контракт с клубом «Филадельфия Флайерз».

В итоге Федотов провел сезон в ЦСКА. Он сыграл в 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ, пропустив 105 шайб.

Ранее уехавший в США хоккеист Федотов рассказал, намерен ли приезжать в Россию.