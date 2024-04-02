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Назван наиболее резко взлетевший в цене футболист

Футболист «Манчестер Юнайтед» Майну стал наиболее резко взлетевшим в цене в 24-м

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JASON CAIRNDUFF/Action Images via Reuters

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну стал наиболее резко взлетевшим в цене в 2024 году футболистом в мире. Рейтинги наиболее серьезно подорожавших и потерявших больше всего в цене футболистов опубликованы в Telegram-канале Transfermarkt.

Сообщается, что за год Майну подорожал на €29 млн. На втором месте в рейтинге наиболее сильно прибавивших в цене игроков 17-летний защитник «Барселоны» Пау Кубарси, чья стоимость на рынке возросла с €1,5 млн до €25 млн. На третьем месте в этом рейтинге оказался 19-летний хавбек «Баварии» Александар Павлович, чья цена выросла с €2 млн до €25 млн.

Сильнее всего потерял в цене защитник «Баварии» Йозуа Киммих. Его стоимость сократилась с €75 млн до €60 млн. При этом рыночная цена самых дорогих футболистов — Эрлинга Холланда, Джуда Беллингема и Килиана Мбаппе — составляет около €180 млн.

До этого грузинский футболист «Наполи» Хвича Кварацхелия стал самым подорожавшим футболистом Серии А по версии Transfermarkt.

Ранее «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» в четвертьфинале Кубка Англии.

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