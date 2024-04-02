Названа главная интрига матчей «Спартака» и «Зенита» в Кубке

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о предстоящих матчах «Спартака» и «Зенита» в полуфинале Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России. В беседе с «Газетой.Ru» специалист заявил, что у «Спартака» есть шансы завоевать трофей, а также выразил мнение, что принципиальность противостояния важнее его турнирного значения.

«Это Кубок, и тут могут быть любые нюансы. У «Спартака» есть шанс завоевать трофей, и он будет пытаться это использовать по максимуму. Но будет сложно, тем более, это игра с «Зенитом». Тут дело даже не в Кубке, а в самом противостоянии. Мы знаем, что были серьезные стычки, и до драк между игроками доходило. Так что будет еще и этот контекст», — считает Балахнин.

Первый матч между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет в Москве в среду, 3 апреля, и начнется в 20:30 по столичному времени. Ответная игра состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге. На предыдущей стадии турнира москвичи выбили из борьбы «Оренбург», а сине-бело-голубые прошли «Динамо».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 41 очко после 21 тура. «Спартак» идет на шестом месте с 32 баллами.

Ранее ветеран ЦСКА заявил, что красно-белые и «Зенит» будут играть на результат.