Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ветеран ЦСКА объяснил, почему в матче Кубка с «Балтикой» не будет яркой игры

Экс-игрок Масалитин считает, что ЦСКА и «Балтика» сыграют смешанными составами

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от противостояния армейцев с калининградской «Балтикой» в рамках полуфинала Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России. В комментарии «Газете.Ru» он выразил мнение, что в первом из двух матчей соперники не будут играть на результат.

«Думаю, что в первом матче будут играть смешанные составы. Тем, кто не попадает в основу, нужна игровая практика. А уже вторая игра будет ответственной, на результат. Так что в первой встрече все возможно», — считает Масалитин.

Первый матч противостояния «Балтики» и ЦСКА состоится в среду, 3 апреля, в Калининграде, ответная игра пройдет 17 апреля в Москве. На предыдущей стадии турнира «Балтика» в двух матчах выбила из борьбы столичный «Локомотив». ЦСКА, в свою очередь, прошел «Ростов», который продолжает выступление в Кубке в Пути регионов.

В текущем розыгрыше РПЛ красно-синие идут на четвертом месте, набрав 33 очка и на восемь баллов отставая от лидирующего «Зенита». «Балтика» находится на предпоследнем 15-м месте с 17 очками.

Ранее Быстров заявил, что он дотащил Карпина до тренера сборной России.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами