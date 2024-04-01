Ветеран ЦСКА объяснил, почему в матче Кубка с «Балтикой» не будет яркой игры

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от противостояния армейцев с калининградской «Балтикой» в рамках полуфинала Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России. В комментарии «Газете.Ru» он выразил мнение, что в первом из двух матчей соперники не будут играть на результат.

«Думаю, что в первом матче будут играть смешанные составы. Тем, кто не попадает в основу, нужна игровая практика. А уже вторая игра будет ответственной, на результат. Так что в первой встрече все возможно», — считает Масалитин.

Первый матч противостояния «Балтики» и ЦСКА состоится в среду, 3 апреля, в Калининграде, ответная игра пройдет 17 апреля в Москве. На предыдущей стадии турнира «Балтика» в двух матчах выбила из борьбы столичный «Локомотив». ЦСКА, в свою очередь, прошел «Ростов», который продолжает выступление в Кубке в Пути регионов.

В текущем розыгрыше РПЛ красно-синие идут на четвертом месте, набрав 33 очка и на восемь баллов отставая от лидирующего «Зенита». «Балтика» находится на предпоследнем 15-м месте с 17 очками.

Ранее Быстров заявил, что он дотащил Карпина до тренера сборной России.