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Суд арестовал главу компании, отвечавшей за строительство «СКА-Арены»

Суд заключил под стражу учредителя ООО «СКА-Арена» Забирана

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Алексей Даничев/РИА Новости

Мещанский суд Москвы заключил под стражу учредителя ООО «СКА-Арена» Игоря Забирана. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Забиран обвиняется в растрате в особо крупном размере.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Забирану И. А. меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили СМИ.

ООО «СКА-Арена» — компания, с которой власти Санкт-Петербурга в начале 2020 года заключили концессионное соглашение о реконструкции СКК «Петербургский», на месте которого построена «СКА-Арена».

11 февраля 2024 года состоялась первая официальная игра СКА на новой арене с хоккейным клубом «Сочи» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На матче присутствовал 21 481 болельщик.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги СКА занял второе место. В плей-офф команда Романа Ротенберга дошла до четвертьфинала, где уступила «Автомобилисту» 1-4 в серии.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. ЦСКА и «Ак Барс» в этом сезоне уже не смогут побороться за трофей.

Ранее в СКА сделали заявление о будущем Ротенберга в клубе.

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