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В СКА сделали заявление о будущем Ротенберга в клубе

Роман Ротенберг останется главным тренером СКА, команду усилят точечно

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Председатель Совета директоров хоккейного СКА Александр Медведев заявил, что Роман Ротенберг начнет готовить команду к новому сезону в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Его слова приводит официальный сайт петербуржцев.

«По поручению Совета директоров тренерский штаб под руководством главного тренера и вся команда с новыми силами приступили к подготовке к следующему сезону.

В межсезонье мы планируем без резких и хаотичных движений точечно усилить команду и в следующем чемпионате с новыми силами продолжить борьбу за Кубок Гагарина. Сохраним костяк команды, лидеров, которые прогрессировали в этом сезоне», — сказал Медведев.

В регулярном чемпионате КХЛ СКА занял второе место. В плей-офф команда Романа Ротенберга дошла до четвертьфинала, где уступила «Автомобилисту» 1:4 в серии.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. ЦСКА и «Ак Барс» в этом сезоне уже не смогут побороться за трофей.

Ранее «Авангард» объявил о назначении нового тренера.

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