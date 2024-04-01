Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кержаков объяснил, почему остался жить в Сербии после увольнения из «Спартака»

Покинувший «Спартак» из Суботицы Кержаков остался жить в Сербии из-за сына

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Российский тренер Александр Кержаков признался, что остался жить в Сербии после ухода с поста наставника «Спартака» из Суботицы. Его слова передает «Чемпионат».

«Мы не стали ничего менять, потому что сын здесь пошел в школу, в четвертый класс. Решили никуда его не дергать — доучится здесь этот учебный год», — сказал Кержаков.

Кержаков стал тренером «Спартака» в июне 2023 года. Под его руководством команда одержала пять побед в 14 матчах высшей лиги Сербии. 13 ноября 2023 года был уволен из «Спартака» — на тот момент клуб находился на 11-м месте в турнирной таблице и одержал всего одну победу в семи последних матчах.

До того как возглавить сербский клуб, Кержаков с начала февраля 2023 года тренировал кипрскую «Кармиотиссу». Под его руководством команда провела семь матчей, два из которых завершились победой, четыре — поражением и одна — ничьей, после чего специалист ушел с поста главного тренера по собственному желанию.

Кержаков наряду с Дзюбой является лучшим бомбардиром в истории сборной России (по 30 голов).

Ранее тренер «Пари НН» рассказал об отношении к иностранцам на Украине.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами