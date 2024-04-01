Кержаков объяснил, почему остался жить в Сербии после увольнения из «Спартака»

Российский тренер Александр Кержаков признался, что остался жить в Сербии после ухода с поста наставника «Спартака» из Суботицы. Его слова передает «Чемпионат».

«Мы не стали ничего менять, потому что сын здесь пошел в школу, в четвертый класс. Решили никуда его не дергать — доучится здесь этот учебный год», — сказал Кержаков.

Кержаков стал тренером «Спартака» в июне 2023 года. Под его руководством команда одержала пять побед в 14 матчах высшей лиги Сербии. 13 ноября 2023 года был уволен из «Спартака» — на тот момент клуб находился на 11-м месте в турнирной таблице и одержал всего одну победу в семи последних матчах.

До того как возглавить сербский клуб, Кержаков с начала февраля 2023 года тренировал кипрскую «Кармиотиссу». Под его руководством команда провела семь матчей, два из которых завершились победой, четыре — поражением и одна — ничьей, после чего специалист ушел с поста главного тренера по собственному желанию.

Кержаков наряду с Дзюбой является лучшим бомбардиром в истории сборной России (по 30 голов).

Ранее тренер «Пари НН» рассказал об отношении к иностранцам на Украине.