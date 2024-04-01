Российского хоккеиста НХЛ назвали самым позитивным

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Брендан Лемье оценил характер российского форварда команды Евгения Кузнецова. Его слова передает официальный сайт клуба.

«Кузя невероятно позитивный парень. Он постоянно улыбается, и его всегда слышно, от него веет позитивом. У него всегда много энергии. Хорошей энергии. Он также легок на подъем, ему нравится быть в компании», — сказал Лемье.

31 марта «Каролина» разгромила «Монреаль» со счетом 3:0. Кузнецов результативными действиями не отметился. Клуб идет вторым после «Рейнджерс» в Восточной конференции.

8 марта «Каролина Харрикейнз» объявила о переходе Кузнецова в результате обмена со «столичными». Россиянин провел за новую команду 13 матчей и записал на свой счет две заброшенных шайбы и четыре результативные передачи.

Кузнецов выступал за «Кэпиталз» с 2014 года, до этого он играл только за челябинский «Трактор». В текущем сезоне НХЛ россиянин принял участие в 43 матчах команды, отметившись шестью заброшенными шайбами и 11 результативными передачами.

Ранее российский хоккеист попал в тройку звезд недели в НХЛ.