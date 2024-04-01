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Российского хоккеиста НХЛ назвали самым позитивным

Игрок «Каролины» Лемье назвал Кузнецова невероятно позитивным парнем

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Ed Mulholland-USA TODAY Sports/Reuters

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Брендан Лемье оценил характер российского форварда команды Евгения Кузнецова. Его слова передает официальный сайт клуба.

«Кузя невероятно позитивный парень. Он постоянно улыбается, и его всегда слышно, от него веет позитивом. У него всегда много энергии. Хорошей энергии. Он также легок на подъем, ему нравится быть в компании», — сказал Лемье.

31 марта «Каролина» разгромила «Монреаль» со счетом 3:0. Кузнецов результативными действиями не отметился. Клуб идет вторым после «Рейнджерс» в Восточной конференции.

8 марта «Каролина Харрикейнз» объявила о переходе Кузнецова в результате обмена со «столичными». Россиянин провел за новую команду 13 матчей и записал на свой счет две заброшенных шайбы и четыре результативные передачи.

Кузнецов выступал за «Кэпиталз» с 2014 года, до этого он играл только за челябинский «Трактор». В текущем сезоне НХЛ россиянин принял участие в 43 матчах команды, отметившись шестью заброшенными шайбами и 11 результативными передачами.

Ранее российский хоккеист попал в тройку звезд недели в НХЛ.

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