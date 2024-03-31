«Краснодар» упустил шанс возглавить таблицу РПЛ

В матче Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Локомотивом».

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 1:1.

В составе «Локомотива» точным ударом отметился Максим Глушенков. Он забил на 81-й минуте матча. В самом начале встречи игрок «Локомотива» Тимур Сулейманов отправил мяч в собственные ворота.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает второе место, набрав 40 очков. «Локомотив» располагается на пятой строчке, набрав 33 балла. Лидирует в турнире петербургский «Зенит» (41).

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

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