Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Арсеналом» в центральном матче тура АПЛ

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Арсеналом» в матче АПЛ

close
100%
Carl Recine/Reuters

В центральном матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» сыграл вничью с лондонским «Арсеналом».

Встреча, которая прошла в Манчестере, завершилась со счетом 0:0.

«Манчестер Сити» владел мячом более 70% игрового времени, но нанес всего один удар в створ ворот. «Арсенал» отметился двумя ударами в створ ворот соперника.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Сити» занимает третье место, набрав 64 очка. «Арсенал» занимает вторую строчку, имея в активе 65 баллов. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль», набрав 67 очков.

Также в зоне Лиги чемпионов сейчас находится бирмингемская «Астон Вилла», имея в активе 59 набранных баллов.

«Лутон», «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед» сейчас находятся в зоне вылета.

В следующем матче «Манчестер Сити» сыграет с «Астон Виллой». Встреча пройдет 3 апреля, команды выйдут на поле в 22:15 по московскому времени. «Арсенал» на своем поле сыграет с «Лутоном». Матч пройдет 3 апреля. Команды выйдут на поле в 21:30 по московскому времени.

Ранее АПЛ запретила болбоям возвращать мячи игрокам во время матчей.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами