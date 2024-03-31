Глава «Зенита» предложил журналисту сходить в дом терпимости

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) не надо пересматривать, передает «РБ Спорт».

«Почему я использовал аналогию с домом терпимости, когда высказывался о налоге на легионеров? Сходите в дом терпимости и узнаете, почему такая аналогия», — сказал Медведев.

Сейчас в РПЛ в заявке на сезон может быть до 13 иностранцев. На поле могут выходить не более восьми иностранных игроков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее Валерий Овчинников высказался за ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.