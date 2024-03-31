Стало известно, почему Дзюба не играет в матче с «Краснодаром»

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба не играет в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» из-за небольшого повреждения, передает «Спорт-Экспресс».

Тренерский штаб решил не рисковать здоровьем футболиста и оставить его вне заявки на игру.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1. После 20 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «железнодорожники» идут на шестом месте в турнирной таблице, набрав 32 очка.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее «Рубин» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ.