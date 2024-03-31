В РУСАДА прокомментировали включение Валиевой в регистрируемый пул тестирования ISU

В пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) заявили, что ситуация с фигуристкой Камилой Валиевой, которую включили в регистрируемый пул тестирования Международного союза конькобежцев (ISU), нет ничего уникального, передает Sport24.

«Это стандартные полномочия антидопинговых организаций, в том числе в отношении спортсменов, находящихся в дисквалификации», — отметили в РУСАДА.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин.

Российская спортсменка лишилась золотой медали чемпионата Европы 2022 года и Олимпийских игр в Пекине, а также звания чемпионки России.

Ранее никто не заменил дисквалифицированную Валиеву в сборной России.