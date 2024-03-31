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«Факел» и «Оренбург» сыграли вничью в матче РПЛ

«Факел» и «Оренбург» сыграли со счетом 0:0 в матче РПЛ

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Павел Бедняков/РИА Новости

В матче Российской премьер-лиги (РПЛ) воронежский «Факел» сыграл вничью на своем поле с «Оренбургом».

Встреча завершилась со счетом 0:0.

За весь матч команды нанесли по три удара в створ. Желтые карточки в составе «Факела» получили Ильнур Альшин и Руслан Магаль. В составе «Оренбурга» желтую карточку получил Ярослав Михайлов.

В турнирной таблице чемпионата России «Факел» занимает «Оренбург» занимает 14-е место, набрав 20 очков. «Факел» располагается на 11-м месте, имея в активе 26 баллов.

На первом месте в чемпионате России идет петербургский «Зенит», набрав 41 очко. На втором месте идет «Краснодар», имея в активе 39 баллов. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички набрали 38 очков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее игрок «Динамо» заявил, что уровень РПЛ падает.

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