Телеведущая рассказала, чем телевидение похоже на спорт

Телеведущая и двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике Анжелика Стубайло в интервью «Газете.Ru» рассказала о том, что для нее значит проект «Утро.ТНТ», в котором она прошла кастинг на роль ведущей. Стубайло считает, что главным для нее в новой работе стали выход за пределы зоны комфорта, а также возможность учиться новому.

«Влиться в формат утреннего шоу было легко, потому что позади опыт утренних эфиров на «Матч ТВ». Я не могу сказать, что столкнулась с какими-то трудностями или сложностями. Скорее это «выход из зоны комфорта» из-за нового формата шоу, но я такое очень люблю. Когда я занимаюсь делом, которое мне нравится – а это именно то, – я прикладываю максимум усилий, с удовольствием учусь новому и получаю от этого колоссальное удовольствие. Вокруг меня много ребят, которые уже давно работают с развлекательным контентом, и я у них многому учусь. Да, безусловно, что в профессиональном спорте, что на телевидении требуется постоянное развитие, постоянная работа над собой. Нужно бесконечно стремиться к лучшей версии себя и никогда не останавливаться, и я живу по таким принципам. Я очень самокритичный человек, поэтому всегда найду, над чем поработать», — рассказала ведущая.

22-летняя Стубайло с трех лет занималась художественной гимнастикой и в составе сборной России под руководством Ирины Винер-Усмановой выиграла две золотых медали чемпионата мира в групповых упражнениях. После завершения спортивной карьеры в 2022 году она устроилась работать на телевидение ведущей на канале «Матч ТВ».

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