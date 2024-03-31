В Госдуме заявили, что мэр Парижа подставила МОК из-за слов о России

Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова критично оценила высказывание мэра Парижа Анн Идальго, которая во время поездки в Киев сказала, что ни россиянам, ни белорусам не будут рады на летних Олимпийских играх — 2024. Слова Журовой приводит ТАСС.

«Хочет, видимо, чтобы вообще ни один россиянин не приехал в Париж. Такими заявлениями она просто подставила МОК, который только-только заявил об отсутствии бойкота. Хотя французы могут просто наших спортсменов в страну не пустить даже при наличии всех допусков и документов», — сказала она.

29 марта президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что дискуссия по допуску атлетов из России на Олимпийские игры завершена, а российская и украинская стороны отказались от идеи бойкота Олимпиады.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете.

Ранее Мария Захарова ответила на заявление мэра Парижа о допуске российских спортсменов на Олимпиаду.