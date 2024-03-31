Валиева — единственная россиянка, указывающая ISU время для проверки на допинг

Камила Валиева стала единственной российской фигуристкой, которая обязана сообщать Международному союзу конькобежцев (ISU) временной промежуток, будет находится в указанном в системе месте для того, чтобы пройти проверку на допинг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы ISU.

Валиева — единственная, кого ISU включил в регистрируемый пул (RTP), всего в пуле тестирования ISU девять российских спортсменов. Атлеты из RTP в антидопинговой системе ADAMS обязаны указывать не только стандартные данные — контакты, место проживания и место текущего нахождения, но и одночасовой интервал абсолютной доступности для тестирования на каждый день.

Если инспектор в указанное время не застанет спортсмена, то это будет считаться нарушением антидопинговых правил. Три таких нарушения могут привести к дисквалификации.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин.

Российская спортсменка лишилась золотой медали чемпионата Европы 2022 года и Олимпийских игр в Пекине, а также звания чемпионки России.

Ранее чемпионка ОИ резко высказалась о лишении Валиевой президентской стипендии.