Роналду отреагировал на разгромную победу «Аль-Насра» и свой хет-трик

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду на своей странице в социальной сети выложил краткий эмоциональный пост, посвященный разгромной победе команды над «Аль-Таи» в чемпионате Саудовской Аравии.

«Вот так мы это делаем! Удивительная победа и еще один хет-трик», — написал Роналду.

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу «Аль-Насра», португальский форвард оформил хет-трик. Всего у Роналду 26 голов и 9 ассистов в 23 матчах саудовской лиги.

После этой победы в активе «Аль-Насра» стало 59 очков. Команда идет на втором месте в чемпионате. «Аль-Таи» с 22 очками находится на 16-й строчке.

12 марта «Аль-Наср» вылетел из азиатской Лиги чемпионов, уступив в серии пенальти «Аль-Айну» из ОАЭ в рамках полуфинала турнира. Первый матч между этими командами проходил в ОАЭ и закончился победой «Аль-Айна» со счетом 1:0. В ответном поединке «Аль-Наср» смог победить со счетом 4:3, но в серии пенальти саудовцы потерпели поражение (1:3).

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

Ранее Роналду выложил видео с детьми со своего отдыха у океана.