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Голкипер сборной России раскрыл сумму трат на жизнь за месяц

Футболист «Карабаха» Андрей Лунев тратит пять тысяч евро в месяц в Азербайджане

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Carl Sandin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вратарь «Карабаха» и сборной России Андрей Лунев рассказал, что в Азербайджане тратит меньше, чем тратил раньше, когда играл в России. Его слова приводит Sport24.

«Скажем так, полторашка евро на квартиру. Тысячу надо на машину. Садик для ребенка — там ерунда, немного выходит. На бензин нормально уходит. Тяжело сказать, сколько точно уходит в месяц. На все вместе где-то 4000-5000 евро получается», — заявил Лунев.

19 августа 2023 года азербайджанский «Карабах» объявил о подписании вратаря.

29 марта «Карабах» разгромил в матче 28-го тура местного чемпионата «Кяпаз» со счетом 6:1. Лунев провел полный матч.

После 28 туров чемпионата Азербайджана «Карабах» набрал 69 очков и на текущий момент занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице бакинского клуба «Нефтчи» на 26 очков. За оставшиеся восемь туров такое отставание отыграть математически нереально. Таким образом, «Карабах» стал чемпионом Азербайджана.

19 августа 2023 года азербайджанский «Карабах» объявил о подписании вратаря. До этого Лунев выступал в Германии за «Байер». На счету голкипера всего три матча за немецкий клуб в Бундеслиге и Лиге Европы.

Ранее Лунев, говоря о медийности Артема Дзюбы, заявил, что тот «решил хахашечку поймать».

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