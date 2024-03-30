Названо условие, при котором Карпин может остаться в сборной России

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников предположил, при каком условии главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин останется в национальной команде. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Единственное, я думаю, что за Карпиным следят клубы их топ-5. Его все хотят, он может уйти в команду, которая борется за самые высокие места. Конечно, руководство «Спартака» или «Зенита» вряд ли разрешит совмещать работу в клубе и сборной. Но если он останется в «Ростове», то однозначно продлит контракт с РФС», — заявил Сенников.

В июле 2021 года Карпин, будучи главным тренером «Ростова», возглавил сборную России. Изначально он планировал совмещать работу в национальной команде и в «Ростове», но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на сборной, после чего покинул клуб. После отстранения сборной России он снова стал совмещать две должности. Контракт специалиста рассчитан до конца июля 2024 года.

Под его руководством национальная команда пробилась в стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, но не смогла принять участие в них из-за отстранения.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее был назван главный минус Карпина.