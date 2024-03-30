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Абаскаль заявил, что выбирает состав «Спартака» с помощью бога

Тренер «Спартака» Абаскаль заявил, что стартовый состав ему подсказывает бог

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль в комментарии перед игрой 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом» рассказал о тактике выбора стартового состава на матчи.

«Команда в хорошем состоянии. Не хочу придумывать какие-то вещи, чтобы спровоцировать какие-то слухи. Стартовый состав не зависит от тех людей, которые что-то пишут, хотят чего-то — плохого или навредить. Стартовый состав подсказывает мне бог. Как он решает — так мы и делаем», — заявил он.

«Спартак» играет с «Уралом» в Москве, в минуты написания новости идет первый тайм. Счет пока не открыт. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Спартак» в турнирной таблице Российской премьер-лиги идет на шестом месте, набрав 31 очко. «Урал» расположился на 13-м месте, в активе команды 19 баллов. Турнирную таблицу возглавляет петербургский «Зенит», который в 22-м туре чемпионата страны сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов», теперь команда имеет в активе 41 балл. На два балла от лидера отстает «Краснодар». который свой матч в этом туре еще не сыграл. Закрывает тройку лидеров московское «Динамо», которое в 22-м туре разгромно уступило «Ростову» — 1:4. Подопечные Марцела Лички набрали 38 баллов.

Ранее тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил потерю очков в матче с «Крыльями».

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