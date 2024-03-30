«Спартак» и «Урал» объявили составы на матч чемпионата России

Московский «Спартак» и екатеринбургский «Урал» опубликовали стартовые составы на матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Дуарте, Бабич, Зиньковский, Зобнин, Литвинов, Пруцев, Игнатов, Бонгонда, Соболев.

«Урал»: Помазун, Филипенко, Кулаков, Бегич, Итало, Кики, Мишкич, Сиссе, Ишков, Ионов, Каштанов.

Поединок состоится 30 марта в Москве, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Спартак» в турнирной таблице Российской премьер-лиги идет на шестом месте, набрав 31 очко. «Урал» расположился на 13-м месте, в активе команды 19 баллов. Турнирную таблицу возглавляет петербургский «Зенит», который в 22-м туре чемпионата страны сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов», теперь команда имеет в активе 41 балл. На два балла от лидера отстает «Краснодар». который свой матч в этом туре еще не сыграл. Закрывает тройку лидеров московское «Динамо», которое в 22-м туре разгромно уступило «Ростову» — 1:4. Подопечные Марцела Лички набрали 38 баллов.

Ранее тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил потерю очков в матче с «Крыльями».