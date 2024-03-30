«Локомотив» сравнили с дрезиной после победы над «Авангардом» в Кубке Гагарина

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин высказался о выходе в полуфинал Кубка Гагарина после победы над омским «Авангардом» и сравнил свою команду с дрезиной. Его слова передает пресс-служба ярославского клуба.

«Надо отдать должное сопернику. «Авангард» заставил нас впасть в прострацию. Мы неплохо двигались, мы не понимали, что происходит вокруг. Все писали про нас «бронепоезд». А получилась дрезина какая-то. Хорошо, что раскочегарили», — заявил Никитин.

Седьмой матч четвертьфинальной серии завершился со счетом 2:0 в пользу «Локомотива». После этого поединка счет в серии стал 4:3 в пользу ярославской команды. После четырех первых матчей четвертьфинальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» омичи уступали со счетом 1:3. Затем «Авангард» выиграл два матча и сравнял счет в серии.

В полуфинал ранее вышли челябинский «Трактор» и «Автомобилист» из Екатеринбурга. 30 марта московский «Спартак» примет «Металлург» в шестом матче серии. Счет 3:2 в пользу команды из Магнитогорска.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. ЦСКА и «Ак Барс» в этом сезоне уже не смогут побороться за трофей, обе команды вылетели в первом раунде.

Ранее в «Авангарде» признались, что побеждают благодаря Лукашенко.