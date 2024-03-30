Отец Холанда занимается его переездом в испанский чемпионат

Альф-Инге Холанд, отец нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, в последние месяцы работает над будущим трансфером своего сына в один из топ-клубов чемпионата Испании. Об этом сообщает Sport.es.

Как утверждает издание, норвежский форвард может перебраться в «Реал» или «Барселону». Сообщается, что на текущий момент у отца Холанда установились более доверительные отношения с мадридцами. В начале года руководство клуба рассказало ему, что летом команду пополнит французский нападающий Килиан Мбаппе.

Эрлинг Холанд был признан лучшим игроком английского «Манчестер Сити» в прошедшем сезоне. Он принял участие в 52 матчах, в которых ему удалось забить 52 мяча и отдать девять результативных передач во всех турнирах. Стоит отметить, что для норвежца это был дебютный сезон в Английской премьер-лиге (АПЛ). В текущем сезоне норвежец отметился 18 забитыми мячами в 23 матчах АПЛ.

В 2023 году Холанд попал в тройку главных претендентов на «Золотой мяч». В итоговом голосовании норвежский нападающий уступил только Лионелю Месси, выигравшему чемпионат мира.

Ранее Неймар попросил у клуба отпустить его в «Барселону».