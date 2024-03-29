Гаджиев: Европа заняла «тухлую» позицию по российскому кикбоксингу

Президент промоутерской компании Fight Nights Global, член исполкома Федерации кикбоксинга России (ФКР) Камил Гаджиев рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются российские кикбоксеры, выступающие под эгидой международных организаций, на фоне санкций в отношении российского спорта. В интервью «Газете.Ru» он констатировал, что на россиян накладываются ограничения.

«Дело в том, что мировым кикбоксингом до последнего времени управляли европейцы, которые заняли, скажем так, «тухлую» позицию. Начали вредничать, начали отлучать нас от флага, от гимна, создавать проблемы там, где их не должно было быть. И мы решили с ними не церемониться. Поэтому у кикбоксинга проблемы есть. Кстати, как и у вольной борьбы. Я сначала думал, что там есть проблеск, потому что наших спортсменов допустили до чемпионата Европы. Но только допустили, а визы не дали. И на Олимпиаде, скорее всего, вольники не выступят. Сейчас я их привел в пример, потому что ситуация похожа на происходящее с кикбоксингом», — сказал Гаджиев.

Промоутер высказался о создании альтернативной Международной федерации кикбоксинга, которую планирует организовать ФКР. По его словам, в ряде стран позитивно воспринимают эту инициативу, поскольку руководство существующих федераций избирательно относится к спортсменам из отдельных государств.

«Это долгий путь, но он уже начат, первые шаги сделаны. И, насколько я знаю, реакция позитивная. То есть, не так мало стран, которые готовы нас поддержать. Наверное, они подустали от произвола международных организаций, от отношения к себе по остаточному принципу. Все дружественные нам страны с этим столкнулись. Поэтому сейчас наши усилия, думаю, имеют перспективу. Азиатам это интересно, части стран СНГ интересно. Европе — тоже. Потому что WAKO (Международная ассоциация кикбоксерских организаций. — «Газета.Ru») пыталась узурпировать этот вид спорта и не давала развиваться ряду других организаций внутри страны. Предположим, в стране есть две федерации, но одну WAKO признает, другую — нет. А мы такую возможность дадим. Так что лед тронулся», — заключил Гаджиев.

Ранее Гаджиев назвал Дану Уайта крутейшим менеджером в истории спорта.