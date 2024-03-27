Российская спортсменка около 14 часов помогала разбирать завалы «Крокуса» после теракта

Регбистка московского клуба «Слава» Анастасия Семак рассказала о работе по разбору завалов в разрушенном после теракта «Крокус Сити Холле». Ее слова передает официальный сайт Федерации регби России (ФРР).

«Я работала там два дня по семь часов, нас вызывали в воскресенье и вторник. Работа предстояла сложная: разбор завалов и поиск пострадавших. Несколько раз работы останавливались из-за угрозы обрушения, площадь была просто огромная. Очень тяжелое состояние от увиденного. Посмотреть фотографии и видео – это одно дело, но когда ты оказываешься внутри – это совсем другое. За столько лет работы это, наверное, самый тяжелый объект», — сказала Семак.

22 марта в ТЦ «Крокус Сити» произошел теракт. Сначала произошла стрельба, а после нападавшие подожгли концертный зал. Все они задержаны и заключены под стражу.

Семак играет в любительской лиге. Также она является добровольцем пожарно-спасательного центра 245-й пожарной части г. Кубинка. По словам девушки, она в 13 лет потеряла близкого человека и решила стать спасателем.

Семак является кандидатом в мастера спорта по самбо, дзюдо и регби. В разное время она выступала за такие клубы, как «Славянка», «Спартак», «ЦСП Крылатское», «Торпедо» и «Трудовые резервы». В составе команды «ВВА-Подмосковье» выиграла чемпионат России по регби-15.

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