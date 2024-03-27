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Панарин установил рекорд НХЛ с 1996 года

Панарин провел самый результативный сезон в НХЛ для 32-летних игроков в XXI веке

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Brad Penner-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин установил рекорд по результативности Национальной хоккейной лиги (НХЛ) для 32-летних игроков в XXI веке.

На счету форварда 102 очка после 72 игр регулярного чемпионата-2023/24. Россиянин набрал три очка в матче против «Филадельфии», а его клуб победил со счетом 6:5.

До этого рекорд по очкам в этом возрасте после 2000 года принадлежал Эрику Карлссону. Он набрал 101 очко в сезоне-2022/23. Больше Панарина в возрасте 32 лет набирали Рон Фрэнсис (119 очков в сезоне-1995/96) и Фил Эспозито (127 очков в сезоне-1974/75).

В следующем матче «Рейнджерс» встретится с «Колорадо». Встреча состоится 29 марта. Команды выйдут на лед в 4:00 по московскому времени.

Международная федерация хоккея (IIHF) в 2022 году приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия во всех международных турнирах. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

Ранее Панарин установил личный рекорд в НХЛ.

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