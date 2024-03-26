«Команда бомжей без флага и гимна»: Винер о россиянах в нейтральном статусе

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер жестко раскритиковала возможное участие российских спортсменов в нейтральном статусе на Играх в Париже. Ее слова передает РИА Новости.

«Мое мнение было озвучено еще в Перми на совете президента, с того времени оно не изменилось и не изменится. В Париже говорили, что русские должны выступать в команде бомжей, это сейчас и осуществляется. Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду. Но спортсмены со всего мира выступают с гимном и с флагом, участвуют в параде закрытия и открытия, кроме России», — сказала Винер.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. При этом отмечалось, что они не должны поддерживать СВО, не иметь связь с военными организациями. Атлеты смогут выступить только в индивидуальных программах, для них запрещено участие в командных турнирах.

Игры стартуют в июле 2024 года. Россиянам запрещено участвовать в церемонии открытия.

Ранее в Кремле заявили, что осудивший СВО ради Олимпиады атлет стал бы «исчадием ада».