Черчесов высказался об уровне сборной России

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился размышлениями об уровне национальной команды после матча с Сербией, отметив, что в рамках отстранения оценивать сложно. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Сдаем ли мы на фоне лучших европейских сборных? Если сравнивать с Сербией, то они плюс‑минус рядом с нами. Но контрольный матч — это контрольный матч. Когда нет соревновательного фактора, когда нет давления, сложно оценить команду и каждого игрока», — заявил Черчесов.

21 марта в рамках товарищеского поединка сборная России разгромила команду Сербии со счетом 4:0. 25-го числа подопечные Валерия Карпина должны были провести поединок против национальной команды Парагвая, однако матч был отменен из-за теракта, который произошел в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Черчесов начал тренировать сборную России в 2016 году. На домашнем чемпионате мира команда под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — сборной Хорватии. Он был уволен после неудачного выступления сборной на чемпионате Европы — 2020, прошедшем летом 2021 года.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда проводит только товарищеские игры.

Ранее была названа главная цель сборной России.