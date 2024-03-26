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Черчесов может возглавить иностранную сборную

Станислав Черчесов может возглавить сборную Азербайджана

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов является кандидатом на пост главного тренера сборной Азербайджана. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По информации СМИ, на этот пост существует три претендента. Федерация футбола Азербайджана еще не сделала предложение тренеру, но включила его в шорт-лист кандидатов.

Однако в азербайджанской Федерации подобную информацию опровергли.

«Решение по поводу нового главного тренера сборной будет обсуждаться после собрания рабочей группы Федерации. На данный момент ни со Станиславом Черчесовым, ни с кем-либо другим мы переговоры не ведем. Официально никому из специалистов пост главного тренера сборной Азербайджана предложен не был», — указали в организации в комментарии Sport24.

Черчесов начал тренировать сборную России в 2016 году. На домашнем чемпионате мира команда под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — сборной Хорватии. Он был уволен после неудачного выступления сборной на чемпионате Европы — 2020, прошедшем летом 2021 года.

Черчесов в конце декабря 2021 года возглавил венгерский «Ференцварош». Он привел команду к победе в чемпионате и Кубке страны. В июле 2023 года он был уволен после вылета из квалификации Лиги чемпионов.

Ранее Черчесов высказался об отмене матча Россия — Парагвай.

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