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Загитова опубликовала фото в короткой юбке и красных туфлях

Фигуристка Загитова выложила фото в короткой юбке и красных туфлях

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azagitova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в своих соцсетях новую фотографию.

На снимке она позирует в юбке и красных туфлях.

3 марта завершились соревнования в рамках Кубка Первого канала. Победу в турнире одержала команда Анны Щербаковой, набравшая в сумме 129 баллов. Второе место заняла команда Елизаветы Туктамышевой (121), третьей стала команда Загитовой (120).

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Соревнования 2020 и 2021 года фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале 2022 года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.

Ранее самая сексуальная болельщица ЧМ-2022 выложила видео в коротких шортиках.

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