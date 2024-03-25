Бекхэм признался, что плакал из-за Месси

Владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм рассказал о своих эмоциях перед подписанием контракта с аргентинцем Лионелем Месси. Его слова передает RMC Sport.

«В этом сила Лионеля Месси. Невероятно, что может дать один футболист с точки зрения эмоций. Мы знали, что нужно принять решение, потому что Лео объявил, что покидает «ПСЖ». Я протягиваю руку и хватаю очки, а затем читаю на телефоне, что Месси решил приехать в Майами. У меня до сих пор мурашки по коже. Я сел в кровати и заплакал», — сказал Бекхэм.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за «ПСЖ». 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. В новом сезоне МЛС аргентинец провел три матча, отметившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Это первый подобный трофей в карьере звездного футболиста.

Ранее Месси не попал в заявку на ближайший матч «Интер Майами».