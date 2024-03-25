«Спартак» ищет нового тренера

Московский «Спартак» продолжает поиски нового главного тренера несмотря на то, что 34-летний испанец Гильермо Абаскаль продолжает оставаться во главе команды. Об этом сообщает Metaratings.

Как утверждает источник, спортивный блок московского клуба подготовил шорт-лист кандидатов на замену Абаскалю, а также прорабатывает иные варианты, не входящие в этот список. Если руководителей не устроят результаты красно-белых в весенней части сезона, то они готовы пригласить нового тренера, не дожидаясь окончания текущего чемпионата.

«Спартак» перед стартом сезона-2022/23 возглавил испанец Гильермо Абаскаль. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

10 марта «Спартак» проиграл всухую воронежскому «Факелу» в «Лужниках» со счетом 0:2.

«Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте в турнирной таблице. После этого тура лидером Российской премьер-лиги (РПЛ) стал «Зенит» (40 очков), который в своем матче разгромил «Урал». На одно очко отстает «Краснодар». Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

Ранее экс-тренер «Краснодара» Ивич не исключил свое назначение в «Спартак».