Овечкина и Медведева раскритиковали за молчание после теракта в «Крокусе»

Журналист Дмитрий Егоров в своем Telegram-канале высказался об отсутствии реакции хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и теннисиста Даниила Медведева на теракт в «Крокус Сити Холле».

«Где Медведев? Где Овечкин? Где все? Просто мне печально от того, что главные спортсмены России Александр Овечкин и Даниил Медведев не сказали ни слова.

Но я даже представить не могу, чтобы Новак Джокович если, не дай бог, произойдет теракт в Белграде, просто делал бы вид, что ничего не происходит. Я правда думал, что они возьмут микрофон и скажут: «Люди родные, я мысленно с вами и помогу как могу», — написал Егоров.

22 марта в ТЦ «Крокус Сити» произошел теракт. Сначала произошла стрельба, а после нападавшие подожгли концертный зал. Вечером в тот день в ТЦ должен был пройти концерт группы «Пикник».

Овечкин сейчас проводит матчи за «Вашингтон» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его команда борется за попадание в плей-офф.

Медведев выступает на турнире серии «Мастерс» в Майами» и вышел в 1/8 финала.

Ранее журналист назвал Овечкина сумасшедшим.