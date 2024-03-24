Карпин назвал главную проблему сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал центр обороны самой проблемной линией в национальной команде. Слова специалиста приводит «Спорт-Экспресс».

«Ну это же очевидно. Изучите протоколы матчей Российской премьер-лиги и посчитайте, сколько там центральных защитников с российским паспортом постоянно получают игровую практику», — заявил Карпин.

21 марта в рамках товарищеского поединка сборная России разгромила команду Сербии со счетом 4:0. 25 числа подопечные Карпина должны были провести поединок против национальной команды Парагвая, однако матч был отменен из-за теракта, который произошел в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда проводит только товарищеские игры. В 2023 году российская команда сыграла шесть таких матчей.

Ранее Карпин рассказал о состоянии футболистов сборной после теракта в «Крокусе».