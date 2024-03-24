Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа причина, почему Овечкин не добирает голов в этом сезоне

Комментатор Майков: Овечкин не добирает голов в пустые ворота

close
100%
Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Комментатор Филипп Майков, создатель собственного YouTube-канала «ХоккейФил» и один из участников подкаста «Скользкий лед», в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал, что Александр Овечкин мог бы забрасывать больше, если бы его выпускали в концовках встреч на пустые ворота соперников. По мнению комментатора, главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери ставит в этом плане результат команды выше погони капитана за снайперским рекордом всех времен.

«Немножечко парадоксально, его перестали выпускать под пустые ворота. Вот с кем же они недавно играли? Ну, ладно, в общем, не суть. Его можно было выпустить под пустую раму, а его Карбери не выпускает. Вот тут он тоже немножечко не добирает. Но это, опять же, к разговорам о том, что рекорд Овечкина – это все хорошо, это одна из главных целей «Вашингтона», но Карбери тоже не дурак, и он понимает, что Овечкин при игре в обороне, ну, это такая себе опция. И победить, и остаться в гонке за плей-офф важнее, нежели чем Овечкин забьет еще одну в пустые», — рассказал комментатор.

На счету Овечкина в текущем сезоне 56 (24+32) очков при показателе полезности -20 в 66-ти проведенных матчах. Всего на его счету за карьеру в регулярных чемпионатах 846 точных бросков. Ему остается 48 голов до рекорда Уэйна Гретцки (894). «Вашингтон» в данный момент имеет 77 очков после 69-ти проведенных матчей и на один балл отстает от замыкающего зону плей-офф «Детройт Ред Уингз», который провел на две встречи больше.

Ранее погоню Александра Овечкина за Уэйном Гретцки назвали проблемой «Вашингтона».

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами