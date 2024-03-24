Названа причина, почему Овечкин не добирает голов в этом сезоне

Комментатор Филипп Майков, создатель собственного YouTube-канала «ХоккейФил» и один из участников подкаста «Скользкий лед», в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал, что Александр Овечкин мог бы забрасывать больше, если бы его выпускали в концовках встреч на пустые ворота соперников. По мнению комментатора, главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери ставит в этом плане результат команды выше погони капитана за снайперским рекордом всех времен.

«Немножечко парадоксально, его перестали выпускать под пустые ворота. Вот с кем же они недавно играли? Ну, ладно, в общем, не суть. Его можно было выпустить под пустую раму, а его Карбери не выпускает. Вот тут он тоже немножечко не добирает. Но это, опять же, к разговорам о том, что рекорд Овечкина – это все хорошо, это одна из главных целей «Вашингтона», но Карбери тоже не дурак, и он понимает, что Овечкин при игре в обороне, ну, это такая себе опция. И победить, и остаться в гонке за плей-офф важнее, нежели чем Овечкин забьет еще одну в пустые», — рассказал комментатор.

На счету Овечкина в текущем сезоне 56 (24+32) очков при показателе полезности -20 в 66-ти проведенных матчах. Всего на его счету за карьеру в регулярных чемпионатах 846 точных бросков. Ему остается 48 голов до рекорда Уэйна Гретцки (894). «Вашингтон» в данный момент имеет 77 очков после 69-ти проведенных матчей и на один балл отстает от замыкающего зону плей-офф «Детройт Ред Уингз», который провел на две встречи больше.

Ранее погоню Александра Овечкина за Уэйном Гретцки назвали проблемой «Вашингтона».