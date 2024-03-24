Футболисты «Спартака» встретились с подростком Исламом, спасшим больше 100 человек в «Крокусе»

«Спартак» пригласил своего 15-летнего болельщика Ислама Халилова, спасшего более ста человек в «Крокус Сити Холле», на домашний стадион, где подросток познакомился с футболистами команды. Информация об этом появилась в Telegram-канале клуба.

«Парень болеет за «Спартак» и играет в футбол, с детства мечтал встретиться с игроками нашей команды. Мы пригласили его на домашний стадион и познакомили с футболистами, которые поблагодарили Ислама за героизм. Мы также вручили Исламу именную футболку, подарки и абонемент на все домашние матчи «Спартака». Гордимся такими болельщиками!» — написала пресс-служба команды.

22 марта в ТЦ «Крокус-Сити» произошел теракт. Сначала произошла стрельба, а после нападавшие подожгли концертный зал. По предварительным данным, пострадали не менее 100 человек. Вечером 22 марта в ТЦ должен был пройти концерт группы «Пикник».

За несколько дней до теракта Ислам, как и другие сотрудники «Крокуса», прошел инструктаж по поводу потенциального нападения на ТЦ. Во время теракта подросток начал выводить людей из здания, а тех, кто пытался идти самостоятельно и разворачивался не в ту сторону, одергивал. Ему удалось вывести в безопасное место более 100 человек.

Юноша играет в составе детской сборной «Спартака».

Ранее Ислам рассказал, как спасал людей в «Крокусе».