Мбаппе рассказал, когда объявит о своем будущем

Нападающий сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признался, что намерен объявить о своем будущем до начала чемпионата Европы. Его слова в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо.

«Люди узнают о моем будущем перед началом Евро. Я очень спокоен по этому поводу. Мое будущее больше не является важной темой обсуждения для клуба. Никто больше не говорит со мной об этом. Я приеду на Евро с холодной головой, готовый к великим свершениям», — сказал Мбаппе.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Монако», воспитанником которого является.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 23 матчах Лиги 1, в которых сумел 24 раз отличиться (шесть с пенальти) и сделать пять голевых передач.

Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский «Реал» летом по окончании соглашения с французским клубом. Нынешний контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2024 года.

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