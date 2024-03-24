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«Катался просто как бог»: чемпионка ОИ о фигуристе Малинине

Чемпионка ОИ Бестемьянова: Малинин был на ЧМ по фигурному катанию сильнее всех

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Eric Bolte-USA TODAY Sports/Reuters

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова назвала уникальным американского фигуриста Илью Малинина. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Илья был на голову сильнее всех, прыгнул четверной аксель, да и катался просто как бог. Четверной аксель — уникальный прыжок, который на соревнованиях исполнил только Малинин. Да, пару недель назад Владислав Дикиджи выложил видео, где тоже исполнил четверной аксель, но это было на тренировке. Пока на соревнованиях этот прыжок исполнил только Малинин. Он уникальный фигурист», — сказала Бестемьянова.

Малинин стал победителем в мужском одиночном катании на чемпионате мира в Монреале (Канада). По результатам двух программ он набрал 333,76 балла и установил мировой рекорд. Второе место на ЧМ завоевал японец Юма Кагияма. У него 309,65 балла. Тройку призеров замкнул представитель Франции Адам Сяо Хим Фа (284,39 балла).

Во время своего выступления на ЧМ Малинин сделал шесть четверных прыжков. До него исполнить четверной аксель не удавалось ни одному фигуристу в мире.

Всю свою жизнь Малинин рос и тренировался в США.

Ранее Железняков заявил, что считает американца Малинина русским человеком.

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