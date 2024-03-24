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Игрок детской сборной «Спартака» рассказал, как спасал людей в «Крокусе»

Игрок детской сборной «Спартака» выводил людей из «Крокуса» во время теракта

15-летний футболист детской сборной «Спартака» Ислам, подрабатывающий в «Крокусе» гардеробщиком, рассказал о своих действиях во время теракта в ТЦ. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

По словам подростка, в момент атаки на «Крокус Сити Холл» он находился на -1 этаже. Когда раздались первые звуки выстрелов, он подумал, что это было связано с техническими неполадками эскалаторов. Но в момент, когда люди резко начали разбегаться в разные стороны, Ислам понял, что это теракт.

Неделю назад Ислам, как и другие сотрудники «Крокуса», прошел инструктаж по поводу потенциального нападения на ТЦ. Во время теракта подросток начал выводить людей из здания, а тех, кто пытался идти самостоятельно и разворачивался не в ту сторону, одергивал. Ему удалось вывести в безопасное место более 100 человек.

Вечером 22 марта в ТЦ «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Сначала произошла стрельба, а после нападавшие подожгли концертный зал. По предварительным данным, пострадали не менее 100 человек. Вечером 22 марта в ТЦ должен был пройти концерт группы «Пикник».

Ранее сообщалось, что бразильские игроки РПЛ испугались после теракта в «Крокусе».

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