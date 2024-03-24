«Русский характер никуда не денешь»: Железняков о победе фигуриста Малинина на ЧМ

Алексей Железняков, бывший хореограф группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, порадовался за успешное выступление американца Ильи Малинина на чемпионате мира по фигурному катанию. Его слова передает «Чемпионат».

«Я рад за Малинина, молодец и умница! Это какой-то космический запредельный уровень. Четвертной аксель и столько квадов в программе — это космос. Радует, что берет гордость за парня, он все-таки наших славянских корней и русский характер никуда не денешь. Пусть он не гражданин Российской Федерации, но все же я считаю его русским человеком. Как говорится: «Бывших русских не бывает», — сказал Железняков.

Малинин стал победителем в мужском одиночном катании на чемпионате мира в Монреале (Канада). По результатам двух программ он набрал 333,76 балла и установил мировой рекорд. Второе место на ЧМ завоевал японец Юма Кагияма. У него 309,65 балла. Тройку призеров замкнул представитель Франции Адам Сяо Хим Фа (284,39 балла).

Малинин родился в США, а его родители выходцы из СССР — фигуристы Татьяна Малинина и Роман Скорняков, которые на международной арене выступали за Узбекистан.

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