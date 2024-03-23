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Погоню Овечкина за Гретцки назвали проблемой «Вашингтона»

Финский тренер Лехконен назвал проблемой «Вашингтона» погоню Овечкина за Гретцки

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Финский тренер Исмо Лехконен рассказал о том, как влияет погоня российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки на «столичных». Его слова приводит Sportweb.

«Думаю, это проблема «Вашингтона». Они слишком сосредоточены на его достижениях, что их во многом сковывает. У них возрастная команда, и они должны попытаться выиграть Кубок Стэнли еще раз», — заявил специалист.

Гретцки за карьеру в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) забросил 894 шайбы и возглавляет список лучших снайперов в истории лиги. Овечкин идет на втором месте, отставая от Гретцки на 48 шайб — на данный момент на счету россиянина 846 шайб.

В ночь на 23 марта «Вашингтон» в серии послематчевых буллитов обыграл »Каролину Харрикейнз» — 7:6. Овечкин набрал два (1+1) очка. За карьеру в НХЛ Овечкин набрал 1541 (846+695) балл в 1413 играх. На счету Овечкина в текущем сезоне 56 (24+32) очков в 66 проведенных матчах.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Виннипегом». Встреча состоится 24 марта.

Ранее Овечкин вышел на 13-е место в списке бомбардиров НХЛ за всю историю.

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