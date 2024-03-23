«Казнить, нельзя помиловать»: Костомаров высказался о теракте в «Крокусе»

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров отреагировал на произошедшее в «Крокус Сити Холле», выразив соболезнования семьям пострадавших и погибших. Соответствующий пост он написал в своем Telegram-канале.

«Соболезнуем родным и близким… Это ужасно… Виновных казнить, нельзя помиловать!» — написал Костомаров.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

17 декабря 2023 года Костомаров принял участие в шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», выйдя на лед на коньках.

Костомаров и Татьяна Навка выиграли золото Олимпийских игр в 2006 году. Также вместе они стали двукратными чемпионами мира и трехкратными — Европы.

Ранее стало известно, почему матч СКА и «Автомобилиста» не был перенесен из-за теракта.