Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, почему матч СКА и «Автомобилиста» не был перенесен из-за теракта

Глава ФХР Третьяк объяснил решением клуба проведение игры «Автомобилиста» и СКА

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк ответил на вопрос журналистов на тему того, считает ли нормальным тот факт, что четвертый матч четвертьфинала Кубка Гагарина между екатеринбургским «Автомобилистом» и петербургским СКА состоялся при полных трибунах на следующий день после теракта в «Крокус Сити Холле». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Это решение клуба, мне нечего сказать», — заявил он.

Игра состоялась 23 марта и завершилась победой петербургской команды со счетом 5:2. Таким образом, СКА сократил отставание в серии до четырех побед — 1-3. Следующий матч должен состояться 25 марта в Санкт-Петербурге, начало встречи — 19:00 по московскому времени.

23 марта также должен был состояться третий матч четвертьфинала Кубка Гагарина между московским «Спартаком» и магнитогорским «Металлургом», однако он был перенесен из-за случившегося в «Крокус Сити Холле».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее «Зенит» сообщил, что матч с «Цревной звездой» начнется с минуты молчания из-за теракта в «Крокусе».

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами