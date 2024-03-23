Стало известно, почему матч СКА и «Автомобилиста» не был перенесен из-за теракта

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк ответил на вопрос журналистов на тему того, считает ли нормальным тот факт, что четвертый матч четвертьфинала Кубка Гагарина между екатеринбургским «Автомобилистом» и петербургским СКА состоялся при полных трибунах на следующий день после теракта в «Крокус Сити Холле». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Это решение клуба, мне нечего сказать», — заявил он.

Игра состоялась 23 марта и завершилась победой петербургской команды со счетом 5:2. Таким образом, СКА сократил отставание в серии до четырех побед — 1-3. Следующий матч должен состояться 25 марта в Санкт-Петербурге, начало встречи — 19:00 по московскому времени.

23 марта также должен был состояться третий матч четвертьфинала Кубка Гагарина между московским «Спартаком» и магнитогорским «Металлургом», однако он был перенесен из-за случившегося в «Крокус Сити Холле».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее «Зенит» сообщил, что матч с «Цревной звездой» начнется с минуты молчания из-за теракта в «Крокусе».