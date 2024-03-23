Матч «Црвена Звезда» — «Зенит» начнется с минуты молчания из-за теракта в «Крокусе»

Товарищеский матч между сербской «Црвеной Звездой» и санкт-петербургским «Зенитом» начнется с минуты молчания из-за теракта, произошедшего в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

«Для болельщиков клубов и команд это матч памяти и единения. Футбол объединяет и спасает, поэтому игра состоится и начнется с минуты молчания. Команды сыграют в траурных повязках. Мы скорбим вместе с каждым, кого коснулась страшная трагедия в «Крокус Сити Холле», — указано в сообщении.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ). Подопечные Сергея Семака за 20 туров набрали 40 очков. В 21-м туре национального первенства «Зенит» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов», игра состоится 30 марта в 14:00 по московскому времени.

Ранее был отменен матч «Спартака» с азербайджанским клубом.