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Стало известно, почему «Спартак» не расторгает контракт с Промесом

BAZA: «Спартак» перестал платить деньги Промесу

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Александр Ступников/РИА Новости

Московский «Спартак» перестал платить зарплату своему полузащитнику Квинси Промесу. Об этом сообщает Telegram-канал BAZA.

Как сообщает источник, москвичи прекратили переводить выплаты футболисту с начала марта. Клуб решил пока не разрывать контракт с футболистом, несмотря на его задержание. Дело в том, что до окончания контракта Промеса осталось около трех месяцев, а при его расторжении может возникнуть много юридических вопросов, поэтому в клубе решили пойти другим путем.

Сообщается, что таким образом «Спартак» экономит порядка €300 тыс. в месяц. Игрок не выполняет условия контракта, поэтому клуб лишает его выплат.

13 марта игрока «Спартака» Квинси Промеса арестовали в ОАЭ. Голландец попал в ДТП в Дубае в январе 2024 года. 14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за поножовщину.

Ранее экс-звезда «Дома-2» намекнула на то, что отцом ее ребенка является футболист «Спартака» Промес.

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