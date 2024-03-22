Экс-тренер «Спартака» заявил, что не ожидал разгрома сербов в игре с Россией

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин после товарищеского матча сборной России против сборной Сербии в интервью «Газете.Ru» заявил, что не ожидал разгромной победы команды Валерия Карпина.

«Наши вышли сильнейшим составом — хорошо, что тренерский штаб собрал всех лучших. И все замены были на усиление игры, а не ради того, чтобы просто кому-то дать поиграть. Игру сложно оценить, потому что сербы после удаления и пропущенного с пенальти мяча почти не имели шансов переломить игру, учитывая хорошую подготовку и мотивацию сборной России. То, что фаворитом игры была сборная России — никаких сомнений, но такого разгрома я не ожидал», — заявил Гладилин.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 4:0 в пользу российских футболистов. Голы в матче оформили Антон Миранчук, который реализовал пенальти, Максим Осипенко, Алексей Миранчук. На 88-й минуте Арсен Захарян отправил четвертый мяч в сербские ворота, но гол был отменен из-за офсайда у Ивана Сергеева. Однако Сергеев уже в компенсированное время сам стал автором забитого мяча.

Сборная Сербии играла в меньшинстве с 21-й минуты после удаления защитника Милана Гаича, который выступает за московский ЦСКА.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

25 марта подопечные Валерия Карпина сыграют с командой Парагвая. Игра также пройдет в Москве.

Ранее легенда ЦСКА похвалил сборную России за разгром сербов.