Экс-звезда «Дома-2» намекнула на то, что отцом ее ребенка является Промес

Бывшая звезда телепроекта «Дом-2» Мария (Мэри) Кулешова в своих социальных сетях намекнула на то, что отцом ее будущего ребенка является голландский полузащитник «Спартака» Квинси Промес. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Кулешова не раскрывает имя отца своего будущего ребенка, однако она всеми способами намекает, что это игрок «Спартака». Экс-звезда реалити постила их совместное фото. А на одном из снимков с округлившимся животиком звучала песня Промеса.

Как утверждает Shot, в общении с каналом девушка засмущалась после слов о Промесе. После этого Кулешова отказалась от комментариев.

13 марта игрока «Спартака» Квинси Промеса арестовали в ОАЭ. Голландец попал в ДТП в Дубае в январе 2024 года. 14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за поножовщину.

Ранее в РФС заявили, что Промеса нельзя назвать позором российского футбола.