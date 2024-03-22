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Назван футболист сборной России, который на две головы сильнее всех

Экс-игрок ЦСКА Гришин: Головин на две головы сильнее всех в сборной России

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Экс-игрок московского ЦСКА Александр Гришин заявил, что Александр Головин сейчас на две головы сильнее всех в сборной России, передает «Чемпионат».

«Головин на две головы сильнее всех. Он всем все доказал, выступая за «Монако», где уже какой год играет в основном составе. Неудивительно, что он был капитаном сборной в игре с Сербией и вел игру», — сказал Гришин.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 4:0 в пользу российских футболистов. Голы в матче оформили Антон Миранчук, который реализовал пенальти, Максим Осипенко, Алексей Миранчук. На 88-й минуте Арсен Захарян отправил четвертый мяч в сербские ворота, но гол был отменен из-за офсайда у Ивана Сергеева. Однако Сергеев уже в компенсированное время сам стал автором забитого мяча.

Национальная команда Сербии играла в меньшинстве с 21-й минуты после удаления защитника Милана Гаича, который выступает за московский ЦСКА.

Ранее голкипер сборной России покинул расположение национальной команды.

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Футбол. Чемпионат России
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