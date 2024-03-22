Болельщик, выбежавший поле во время матча Россия — Сербия, привлечен к ответственности

Болельщик, который во время футбольного матча между национальными командами России и Сербии выбежал на поле, привлечен к ответственности. Об этом сообщает Telegram-канал МВД России.

Инцидент случился на 69-й минуте. Несколько стюардов пытались догнать фаната, однако в итоге мужчина сам подошел к сотрудникам, которые отвечали за безопасность, и сдался.

«В отношении мужчины был составлен протокол по ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ. Сегодня суд определит нарушителю порядка наказание», — говорится в сообщении.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 4:0 в пользу российских футболистов. Голы в матче оформили Антон Миранчук, который реализовал пенальти, Максим Осипенко, Алексей Миранчук. На 88-й минуте Арсен Захарян отправил четвертый мяч в сербские ворота, но гол был отменен из-за офсайда у Ивана Сергеева. Однако Сергеев уже в компенсированное время сам стал автором забитого мяча.

Сборная Сербии играла в меньшинстве с 21-й минуты после удаления защитника Милана Гаича, который выступает за московский ЦСКА.

Ранее голкипер сборной России покинул расположение национальной команды.